ktis stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ktis hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 63,96 KRW gegenüber 66,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ktis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 152,40 Milliarden KRW im Vergleich zu 150,86 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1044,95 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 387,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,51 Prozent auf 588,76 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 603,90 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at