ktis stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ktis hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 137,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 149,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 154,90 Milliarden KRW gegenüber 153,30 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at