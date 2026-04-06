ktk gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ktk hat am 03.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 19,83 JPY. Im letzten Jahr hatte ktk einen Gewinn von 14,96 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 5,03 Milliarden JPY gegenüber 4,82 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at