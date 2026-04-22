KTK Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KTK Group hat am 21.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 CNY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat KTK Group mit einem Umsatz von insgesamt 824,4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,46 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 43,51 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,740 CNY. Im letzten Jahr hatte KTK Group einen Gewinn von 0,390 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,67 Prozent auf 4,32 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,48 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at