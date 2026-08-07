KTK Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KTK Group hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,33 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,280 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,12 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 21,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at