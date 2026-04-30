KTK Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KTK Group hat am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,24 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 CNY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat KTK Group 1,14 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,09 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at