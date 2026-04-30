|
30.04.2026 06:31:29
KTK Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KTK Group hat am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,24 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 CNY je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat KTK Group 1,14 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,09 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!