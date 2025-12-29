|
ktk hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
ktk hat am 26.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,26 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,36 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ktk in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,72 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,35 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
