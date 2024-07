ktk präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ktk hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.07.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2024 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 22,39 JPY. Im Vorjahresviertel waren 18,92 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,44 Prozent auf 4,74 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

