ktk präsentierte Quartalsergebnisse

ktk ließ sich am 02.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ktk die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23,40 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ktk 12,18 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,08 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4,84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 89,52 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ktk 60,90 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,68 Prozent auf 20,19 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 18,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at