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03.07.2026 06:31:29
ktk vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
ktk gab am 01.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,03 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ktk ein EPS von 23,40 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,37 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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