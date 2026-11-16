KU: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KU hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 45,15 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 49,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 41,74 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at