KU vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KU veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 44,33 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 34,92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 42,49 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41,20 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at