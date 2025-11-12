KU: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KU hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 49,66 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KU 55,03 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 41,66 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 40,72 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at