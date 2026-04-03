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03.04.2026 06:31:29
Kuaijishan Shaoxing Rice Wine: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Kuaijishan Shaoxing Rice Wine hat am 01.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,27 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kuaijishan Shaoxing Rice Wine 0,170 CNY je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 587,0 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kuaijishan Shaoxing Rice Wine 549,7 Millionen CNY umgesetzt.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,520 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,410 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,57 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,77 Milliarden CNY ausgewiesen.
Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,493 CNY und einem Umsatz von 1,84 Milliarden CNY für das Geschäftsjahr ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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