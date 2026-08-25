Kuaijishan Shaoxing Rice Wine hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kuaijishan Shaoxing Rice Wine hat am 22.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz wurde auf 352,7 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 316,1 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at