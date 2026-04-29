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29.04.2026 06:31:29
Kuaijishan Shaoxing Rice Wine stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kuaijishan Shaoxing Rice Wine präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,25 CNY gegenüber 0,200 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 500,3 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kuaijishan Shaoxing Rice Wine 463,5 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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