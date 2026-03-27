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27.03.2026 06:31:29
Kuaishou Technology (B) Un legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kuaishou Technology (B) Un hat am 25.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,030 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Der Umsatz wurde auf 5,58 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,92 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,120 USD, nach 0,100 USD im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Kuaishou Technology (B) Un 19,86 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,64 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 17,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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