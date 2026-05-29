Kuaishou Technology (B) Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kuaishou Technology (B) Un hat am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,87 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,48 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at