Kuaishou Technology präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kuaishou Technology lud am 19.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Kuaishou Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,84 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,24 HKD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kuaishou Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40,90 Milliarden HKD im Vergleich zu 37,81 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,720 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 35,54 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at