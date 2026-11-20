Kuaishou Technology hat am 19.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,26 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kuaishou Technology 1,14 HKD je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 36,75 Milliarden HKD, gegenüber 38,85 Milliarden HKD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,41 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at