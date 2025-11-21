|
21.11.2025 06:31:44
Kuaishou Technology Registered B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kuaishou Technology Registered B äußerte sich am 19.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,05 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,760 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kuaishou Technology Registered B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 35,55 Milliarden CNY im Vergleich zu 31,13 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
