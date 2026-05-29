Kuaishou Technology Registered B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kuaishou Technology Registered B hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Kuaishou Technology Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,930 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 33,72 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,61 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at