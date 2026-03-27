Kuaishou Technology Registered B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kuaishou Technology Registered B präsentierte am 25.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kuaishou Technology Registered B ein EPS von 0,920 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kuaishou Technology Registered B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,57 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 35,38 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,35 CNY gegenüber 3,56 CNY im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 142,78 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Kuaishou Technology Registered B 126,90 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at