Kuaishou Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kuaishou Technology hat am 25.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,33 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 HKD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 43,40 Milliarden HKD, während im Vorjahreszeitraum 38,27 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,21 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 39,11 Milliarden CNY erwartet worden war.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,72 HKD beziffert. Im Vorjahr hatten 3,86 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Kuaishou Technology mit einem Umsatz von insgesamt 154,84 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 137,59 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 12,54 Prozent gesteigert.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,50 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 142,08 Milliarden CNY ausgegeben.

Redaktion finanzen.at