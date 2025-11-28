Kuala Lumpur Kepong Berhad Un präsentierte Quartalsergebnisse

Kuala Lumpur Kepong Berhad Un ließ sich am 26.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kuala Lumpur Kepong Berhad Un die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,49 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,27 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,170 USD gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 5,76 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,79 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at