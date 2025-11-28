|
28.11.2025 06:31:28
Kuala Lumpur Kepong Berhad Un präsentierte Quartalsergebnisse
Kuala Lumpur Kepong Berhad Un ließ sich am 26.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kuala Lumpur Kepong Berhad Un die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,49 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,27 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,170 USD gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 5,76 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,79 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX etwas höher -- Dow fester -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigt sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch der Dow legt zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.