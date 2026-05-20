Kuala Lumpur Kepong Berhad Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kuala Lumpur Kepong Berhad Un lud am 18.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,65 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kuala Lumpur Kepong Berhad Un 1,42 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at