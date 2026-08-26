Kuala Lumpur Kepong Berhad Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kuala Lumpur Kepong Berhad Un hat am 24.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,30 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kuala Lumpur Kepong Berhad Un in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,76 Milliarden USD im Vergleich zu 1,49 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at