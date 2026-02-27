|
Kuala Lumpur Kepong Berhad Un zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kuala Lumpur Kepong Berhad Un präsentierte am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kuala Lumpur Kepong Berhad Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,95 Prozent auf 1,53 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
