Kuala Lumpur Kepong Bhd legte Quartalsergebnis vor

Kuala Lumpur Kepong Bhd stellte am 26.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,30 Milliarden MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,68 Milliarden MYR in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,740 MYR beziffert, während im Vorjahr 0,540 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Kuala Lumpur Kepong Bhd in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25,02 Milliarden MYR im Vergleich zu 22,27 Milliarden MYR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at