Kuala Lumpur Kepong Bhd hat am 25.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,49 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,090 MYR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 7,54 Milliarden MYR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kuala Lumpur Kepong Bhd 6,30 Milliarden MYR umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,110 MYR beziffert. Im Vorjahr waren 0,740 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Kuala Lumpur Kepong Bhd im vergangenen Geschäftsjahr 27,50 Milliarden MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kuala Lumpur Kepong Bhd 25,02 Milliarden MYR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at