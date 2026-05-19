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19.05.2026 06:31:29
Kuala Lumpur Kepong Bhd veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Kuala Lumpur Kepong Bhd hat am 18.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 MYR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,140 MYR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,55 Milliarden MYR umgesetzt, gegenüber 6,34 Milliarden MYR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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