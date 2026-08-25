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25.08.2026 06:31:29
Kuala Lumpur Kepong Bhd veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Kuala Lumpur Kepong Bhd lud am 24.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,21 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kuala Lumpur Kepong Bhd ein Ergebnis je Aktie von 0,310 MYR vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kuala Lumpur Kepong Bhd in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,05 Milliarden MYR im Vergleich zu 6,43 Milliarden MYR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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