Kuantum Papers stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kuantum Papers veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,73 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,38 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,04 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2,23 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at