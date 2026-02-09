|
Kuantum Papers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Kuantum Papers äußerte sich am 07.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,90 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2,70 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
