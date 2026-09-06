06.09.2026 19:13:38

Kubicki: Bitterer Tag für FDP und für mich

BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hat sich enttäuscht über das Ausscheiden seiner Partei aus dem Landtag von Sachsen-Anhalt gezeigt. "Das ist ein bitterer Tag für die gesamte Partei und es ist interessanterweise auch ein bitterer Tag für mich", sagte Kubicki in Berlin. "Ich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht, aber Wünsche erfüllen sich nicht regelmäßig."

Es handele sich um eine weitere Wahlniederlage in diesem Jahr. "Aber das wird uns als Freie Demokraten nicht auf unserem Weg abhalten, die Freien Demokraten wieder zu einem bedeutenden politischen Faktor zu machen." Die Bundesregierung müsse jetzt über ihre Politik in Berlin nachdenken. "Es ist jetzt an der Union, mit dem Wahlergebnis fertig zu werden, nicht an den Freien Demokraten", sagte Kubicki.

Die FDP, die bisher auch der Landesregierung in Sachsen-Anhalt angehörte, liegt in den Hochrechnungen von ARD und ZDF bei 2,2 bis 2,4 Prozent und damit deutlich unter der Fünfprozenthürde./sk/DP/zb

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