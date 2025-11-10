Kubota: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kubota hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 43,50 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 40,50 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kubota in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 749,35 Milliarden JPY im Vergleich zu 698,33 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at