Kubota präsentierte Quartalsergebnisse

Kubota lud am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 88,51 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 44,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 742,38 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 880,27 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at