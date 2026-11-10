|
10.11.2026 06:31:29
Kubota präsentierte Quartalsergebnisse
Kubota hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 45,74 JPY gegenüber 43,50 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Kubota hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 787,83 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 749,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!