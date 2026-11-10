Kubota präsentierte Quartalsergebnisse

Kubota hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 45,74 JPY gegenüber 43,50 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Kubota hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 787,83 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 749,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at