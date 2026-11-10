Kubota präsentierte Quartalsergebnisse

Kubota äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 1,44 USD gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 4,95 Milliarden USD, gegenüber 5,08 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,67 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at