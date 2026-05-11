Kubota: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kubota hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kubota 1,18 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,16 Milliarden USD – ein Plus von 10,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kubota 4,68 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at