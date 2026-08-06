Kubota: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kubota hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kubota 1,54 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,52 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 5,14 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at