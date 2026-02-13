|
13.02.2026 06:31:29
Kubota zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kubota hat am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 39,34 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 28,25 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kubota im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 814,61 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 738,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 163,44 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 197,61 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3 018,89 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Kubota einen Umsatz von 3 016,28 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
