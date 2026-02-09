KUBOTEK öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KUBOTEK hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

KUBOTEK vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 7,82 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,660 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 472,9 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 127,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,3 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at