KUBOTEK: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KUBOTEK hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,57 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,57 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat KUBOTEK 216,5 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 65,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 624,1 Millionen JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at