18.05.2026 06:31:29

KUBOTEK stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KUBOTEK hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 8,48 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -18,250 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 103,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 240,6 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 488,5 Millionen JPY ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 11,340 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -14,590 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat KUBOTEK im vergangenen Geschäftsjahr 2,10 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KUBOTEK 1,66 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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