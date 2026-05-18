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18.05.2026 06:31:29
Kudo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Kudo hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 89,32 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kudo 61,66 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,42 Prozent auf 6,05 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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