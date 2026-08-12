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12.08.2026 06:31:29
Kudo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Kudo hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 51,15 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 130,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,43 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,05 Milliarden JPY.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 422,39 JPY. Im letzten Jahr hatte Kudo einen Gewinn von 388,66 JPY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 24,62 Milliarden JPY gegenüber 22,50 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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