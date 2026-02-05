Küchenausstatter Rational mit starkem Schlussquartal - Erwartungen übertroffen

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenausstatter Rational hat mit einem starken vierten Quartal mehr verdient als erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog im Gesamtjahr um 6 Prozent auf 333 Millionen Euro an, wie der MDax-Konzern (MDAX) am Donnerstag in Landberg am Lech auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das war mehr als von Experten im Schnitt geschätzt. Finanzchef Jörg Walter begründete das mit positiven Effekten im Einkauf sowie einem starken Umsatzwachstum zum Jahresende.

Der Erlös stieg insgesamt ebenfalls um 6 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro. Im Heimatmarkt Deutschland wuchs der Anbieter zwar unterdurchschnittlich, im sonstigen Europa und in Nordamerika lief es aber besser. Rational-Chef Peter Stadelmann sprach vom umsatzstärksten Dezember der Firmengeschichte und schätzt die weiteren Wachstumsaussichten ebenfalls gut ein.

Detaillierte Zahlen und den Dividendenvorschlag für 2025 sowie die neue Prognose legt Rational am 19. März vor./men/zb