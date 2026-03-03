Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Schwieriges Marktumfeld
|
03.03.2026 10:21:39
Kühne+Nagel-Aktie fällt: Forcierung von Stellenabbau nach Gewinnknick
Zum Jahresende wies Kühne+Nagel noch gut 80.000 Vollzeitstellen aus. Der forcierte Jobabbau soll nun zu Einsparungen von 150 Millionen Franken führen, nachdem bisher 110 Millionen angestrebt worden waren. Insgesamt bleibe es aber beim Sparziel von 200 Millionen, verkündete der Konzern.
Die Politik von US-Präsident Donald Trump und eine Konsumflaute in einigen Teilen der Welt drückten im vergangenen Jahr bei Kühne+Nagel auf die Margen. Auf den Weltmeeren wurden weniger Waren verschifft, was zu Überkapazitäten führte und in der Folge zu einem Preiszerfall.
Für 2026 peilt der Vorstand nun ein Betriebsergebnis (bereinigtes Ebit) von 1,2 bis 1,4 Milliarden Schweizer Franken an, nach einem Rückgang um 17 Prozent auf 1,38 Milliarden Franken (ca. 1,52 Mrd Euro) im vergangenen Jahr. Der Reingewinn ging 2025 um ein Viertel auf 925 Millionen zurück. Der Nettoumsatz nahm zugleich um 1 Prozent auf 24,48 Milliarden Franken ab, währungsbereinigt habe sich allerdings ein Plus von 3 Prozent ergeben.
Die Resultate lagen größtenteils im Rahmen der Erwartungen der Analysten, beim operativen Ergebnis sogar darüber. Die Aktionärinnen und Aktionäre müssen sich für 2025 mit einer Dividende von 6,00 Franken pro Aktie begnügen, nachdem es im Vorjahr noch 8,25 Franken gab.
/rw/AWP/tav/stk
SCHINDELLEGI (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
12:24
|Aktien Europa: Deutliche Verluste - Angst vor Eskalation in der Golf-Region (dpa-AFX)
|
09:30
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:30
|Börse Zürich: SMI sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
02.03.26
|Ausblick: Kühne + Nagel International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
02.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
02.03.26
|Börse Zürich: SMI zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
02.03.26
|SIX-Handel So performt der SMI am Nachmittag (finanzen.at)
|
02.03.26