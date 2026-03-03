Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
03.03.2026 12:42:15
Kuehne+Nagel to cut over 2,000 jobs, weighs impact of Middle East conflict
Swiss logistics group forecasts flat or lower recurring Ebit of 1.2 billion to 1.4 billion francs for 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!